Jogos Olímpicos: oportunidade de ouro para os subúrbios de Paris?

Apenas 500 metros separam o Stade de France do bairro de Francs-Moisins, mas um mundo separa aquele que será um dos epicentros dos Jogos Olímpicos, com ingressos que custam centenas de euros, deste subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, assolada pela pobreza e pelo crime. Samia Achoui, uma secretária que vive em um dos quarteirões dominados pelo narcotráfico, não tem ingressos para os Jogos, por serem "muito caros", mas escutará de sua janela os gritos e os aplausos do estádio localizado do outro lado de um canal. Apesar do nome, os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão realizados em grande parte no departamento de Sena-Saint Denis, do outro lado do anel viário que separa a capital francesa de seus subúrbios mais pobres.

Este departamento de classe trabalhadora, densamente povoado, abriga quatro das grandes sedes do evento esportivo mundial, a Vila Olímpica e outros locais importantes. Com os Jogos Olímpicos, de 26 de julho a 11 de agosto, a França apostou em recuperar uma região que tem a população mais jovem do país e onde um terço de seus 1,6 milhão de habitantes vive abaixo da linha da pobreza. Outro objetivo é mudar a imagem deste departamento, que acolheu várias ondas de migrantes, associada guetos assolados pelo crime durante os distúrbios urbanos de 2005.

Apesar de ser a última morada de muitos reis da França em Saint-Denis, sua reputação foi novamente abalada pelo caos registrado durante a final da Liga dos Campeões de 2022 no Stade de France. - Jogos populares? - O prefeito de Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, é otimista. Na sua opinião, os Jogos vão ajudar a transformar estes subúrbios, que em 2023 sofreram novos distúrbios urbanos pela morte de um jovem baleado pela polícia. Gnabaly está "obcecado" em fazer do evento "Jogos populares". Seu pequeno município, a estreita ilha do rio Sena onde será construída uma parte da Vila Olímpica, conseguiu 7 mil ingressos, um para quase todos os seus habitantes. E embora as obras tenham alterado a vida cotidiana, Gnabaly está decidido a aproveitar ao máximo os Jogos. "Estou há três anos trabalhando nisto", afirma o prefeito, orgulhoso por seu município também receber a "Estação África", uma 'fan zone' dedicada à cultura e esportes africanos.

As obras "não só transformarão nosso povo, mas também estaremos no coração do reator. Não vamos ficar à parte nos Jogos", acrescenta. Seu otimismo não é compartilhado por todos. "Existe uma parte de Paris que será uma festa, enquanto a outra será impedida de trabalhar e circular", afirma Cécile Gintrac, do coletivo Vigilance JO. Como Moussa Syla, um motorista de 45 anos, que leva produtos ao único supermercado de Francs-Moisins e que já teme o efeito dos Jogos "em casa". "Será um horror para circular", disse.