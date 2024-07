Jogadores franceses de rugby estupraram e espancaram suposta vítima na Argentina, diz advogada

Enquanto o incidente é capa dos jornais argentinos, as autoridades esportivas e de rugby francesas expressam o seu choque diante das acusações e reforçam a importância de ouvir as versões dos jogadores.

"Foram atos aberrantes e degradantes. A violência física mesmo aqui encobre o abuso porque, embora o mais grave destes crimes seja o abuso sexual com acesso carnal, a violência com que estes dois homens agiram foi impiedosa devido às lesões que causaram", acrescentou a advogada à Rádio Mitre.

O presidente da FFR, Florian Grill, que viajou à América do Sul para acompanhar os 'Bleus' a Montevidéu, disse à AFP após sua chegada em Buenos Aires que permanecerá na Argentina para "administrar" o caso.

- "Elementos contundentes" -

A procuradora-geral de Mendoza, Daniela Chaler, disse na terça-feira à rádio LV10 que "as lesões são compatíveis com o relato da vítima, que não necessariamente podem ser exclusivas de um abuso sexual".

"O depoimento foi bastante longo, extenso, detalhado e corresponde, em princípio, às conclusões do corpo médico forense. Há elementos contundentes", acrescentou a promotora-chefe da unidade de crimes contra a integridade sexual nesta província.

Se forem acusados após os resultados, poderão ser mantidos em prisão preventiva durante o processo judicial, que será realizado a portas fechadas.

Uma vez culpados, os atletas poderão ser condenados a penas de até 20 anos de prisão.

A promotora do caso, Cecilia Bignert, havia solicitado a prisão imediata dos suspeitos após a denúncia no domingo. "Agimos rapidamente com medo que eles deixassem o país", disse à AFP o porta-voz do poder judicial da província, Martín Ahumada.

