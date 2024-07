Israel prossegue com ofensiva contra o Hamas e pede aos moradores que abandonem a Cidade de Gaza

Israel pediu nesta quarta-feira (10) a todos os moradores que abandonem a Cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas após mais de nove meses de uma guerra que devastou o território.

As negociações para um cessar-fogo e a libertação dos reféns devem ser retomadas no Catar, com a participação do diretor da CIA e do chefe dos serviços de inteligência de Israel, segundo uma fonte que acompanha as conversações.

Nos últimos dias, o Exército israelense retomou as operações no norte da Faixa de Gaza, depois de afirmar em janeiro que havia desmantelado o comando do Hamas nesta área do território.