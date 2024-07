Islandês Heimir Hallgrimsson é o novo técnico da Irlanda

O islandês Heimir Hallgrimsson, que até a semana passada estava à frente da seleção da Jamaica, foi anunciado nesta quarta-feira (10) como novo técnico da Irlanda, com a missão de levar a equipe à Copa do Mundo de 2026.

"Já no início do ano identificamos Heimir como nosso candidato número 1. Suas capacidades e sua experiência se ajustam aos nossos critérios", declarou Marc Canham, diretor da Federação Irlandesa de Futebol (FAI).

"Heimir não só tem experiência significativa no cenário internacional com dois países diferentes, mas também se destacou nas fases eliminatórias de grandes torneios e fez equipes evoluírem no ranking da Fifa", acrescentou Canham.