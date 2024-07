Inglaterra vence Holanda de virada (2-1) e vai enfrentar a Espanha na final da Euro

Os ingleses se classificaram seguindo o roteiro de outros jogos nesta edição do torneio, com bastante drama e sofrimento.

Em 2021, quase quebrou essa maldição, chegando à final da Eurocopa também com Gareth Southgate no comando, mas então a Itália frustrou seu sonho na disputa de pênaltis em pleno estádio de Wembley.

Contra a Eslováquia, nas oitavas de final, se salvou da eliminação nos acréscimos e depois venceu na prorrogação. Nas quartas de final, diante da Suíça, precisou da decisão nos pênaltis para se classificar. E desta vez conseguiu finalizar nos noventa minutos do tempo regulamentar, mas também de forma angustiante, com tensão máxima até o apito final.

Kane chutou uma bola na área e nesse mesmo lance Denzel Dumfries cometeu pênalti ao dar uma entrada em seu pé. Após uma longa revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti.

Kane se encarregou de converter aos 18 minutos, com um chute certeiro em que a bola entrou no canto, sem que o goleiro Bart Verbruggen conseguisse alcançar.

No restante do primeiro tempo, a Inglaterra se mostrou mais perigosa. Primeiro quando um chute de Phil Foden foi bloqueado em cima da linha por Dumfries (22') e depois com um disparo do próprio Foden (32'), de fora da área, direto na trave.