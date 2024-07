Inflação desacelera em junho no Brasil e registra 4,23% em 12 meses

A inflação no Brasil desacelerou em junho, com 0,21% no índice mensal e 4,23% no interanual, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira(10).

Em maio, os preços subiram 0,46% e a inflação em 12 meses foi de 3,93%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

"O grupo de produtos e serviços que teve o principal impacto foi alimentação e bebidas", com alta de 0,44% em junho, frente a 0,62% em maio, informou o IBGE.