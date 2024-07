Índice de preços ao consumidor na China registra leve alta em junho

O país saiu em fevereiro de um período deflacionário com aumentos moderados dos preços, em contraste com outras grandes economias que enfrentam taxas de inflação elevadas.

O índice subiu 0,2% em ritmo anual em junho, contra um avanço de 0,3% em maio. Este é o quinto mês consecutivo de alta, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

No final de 2023, a China enfrentou quatro meses seguidos de deflação. Em janeiro, o país registrou a contração mais expressiva do índice de preços em 14 anos.

Analistas consultados pela Bloomberg projetavam uma inflação de 0,4% para junho.

A economia chinesa foi afetada por uma crise prolongada do setor imobiliário, que já foi responsável por 25% do PIB do país.