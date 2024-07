George Clooney reforça dúvidas sobre Biden e pede outro candidato democrata

Uma das principais vozes do Partido Democrata, Nancy Pelosi, alimentou nesta quarta-feira (10) as especulações sobre a candidatura presidencial de Joe Biden, que várias pesquisas, diversos congressistas e até o ator George Clooney consideram fadada ao fracasso.

"Amo Joe Biden, mas precisamos de outro candidato", escreveu o ator, diretor e produtor no jornal The New York Times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

George Clooney, um apoiador de longa data do Partido Democrata, relembrou um evento de arrecadação de fundos para o presidente americano no meio de junho: "É terrível dizer isso, mas o Joe Biden com quem estive há três semanas não era o mesmo Joe Biden de 2010, nem mesmo o Joe Biden de 2020. Era o mesmo homem que todos nós testemunhamos no debate” com Donald Trump em junho.