Euro 2024: fim de uma era para a França?

A derrota na terça-feira para a Espanha por 2 a 1, em Munique, acabou com o sonho francês de chegar à quarta final nos último cinco grandes torneios disputados (Copa do Mundo e Euro).

Na última década, a França se acostumou a ganhar com Deschamps, um técnico que prioriza os resultados à frente do estilo de jogo.

O astro e capitão do time, Kylian Mbappé, debilitado por problemas físicos e pela fratura que sofreu no nariz durante a estreia contra a Áustria, foi uma sombra de si mesmo. Antoine Griezmann, outra referência da equipe, esteve longe do desempenho que mostrou na Copa do Mundo de 2022 e inclusive perdeu a titularidade.

Deschamps, que foi o capitão dos 'Bleus' no título do Mundial de 1998 e no da Euro de 2000, assumiu a França como técnico em 2012 e começou sua caminhada de maneira discreta, chegando às quartas de final da Copa de 2014, seu primeiro grande torneio.

Mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final da Euro em 2021, após surpreendente derrota para a Suíça nos pênaltis, os 'Bleus' venceram a Liga das Nações da Uefa e voltaram à final do Mundial, que terminou com o título da Argentina, também nos pênaltis.

Foi depois do torneio no Catar que Deschamps renovou contrato até a Copa do Mundo de 2026, mas após o fiasco na Euro e as críticas, o treinador sobreviverá no cargo por mais dois anos?

"Didier continuará sua missão", declarou o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, em uma entrevista ao L'Équipe pouco antes de embarcar de volta para a França após a eliminação na Euro.

- Parceiro de ataque para Mbappé -

"Não vejo motivo para questionar seu contrato. Seus resultados do passado dão respaldo e os objetivos foram alcançados", justificou Diallo.

Caso Deschamps continue até 2026, o que está claro é que o técnico terá que reconstruir a equipe, principalmente o setor ofensivo.

Não há dúvida de que tudo continuará girando em torno de Mbappé, que será apresentado como novo jogador do Real Madrid na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, mas os 'Bleus' precisam de alguém que faça companhia a seu capitão.

Olivier Giroud, maior artilheiro da história da seleção francesa, fez seu último grande torneio na Alemanha; Griezmann chegará ao Mundial de 2026 com 35 anos, embora tenha reiterado seu desejo de continuar na seleção; Marcus Thuram e Kolo Muani ainda não mostraram categoria suficiente para serem titulares; Ousmane Dembélé é tão decisivo quanto irregular...

Novos talentos como Bradley Barcola, de 21 anos, podem ganhar espaço, desde que Deschamps aposte em jovens.

