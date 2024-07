Doze crianças morrem em acidente de ônibus escolar na África do Sul

Doze crianças morreram nesta quarta-feira (10) na África do Sul quando o micro-ônibus que as levava para a escola perto de Joanesburgo capotou e pegou fogo depois de colidir com outro veículo, declarou o governo local.

O motorista do micro-ônibus também morreu e outras sete crianças foram levadas às pressas para o hospital, informou em comunicado o governo da província de Gauteng, a mais populosa do país e que inclui Joanesburgo e Pretória.

A idade dos menores é desconhecida no momento.