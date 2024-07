Defesa do ex-presidente Álvaro Uribe pede anulação de acusações de suborno

A defesa do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) pediu a um juiz nesta quarta-feira (10) que anulasse as acusações de suborno e manipulação de testemunhas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra seu cliente no final de maio.

Na retomada do primeiro julgamento de um ex-presidente na história do país sul-americano, o advogado de defesa de Uribe, Jaime Granados, solicitou a "nulidade" da acusação, argumentando um erro técnico do Ministério Público.

Uribe é acusado de ter subornado testemunhas para que mudassem suas versões sobre seu suposto relacionamento com paramilitares de extrema direita. Considerado um dos políticos mais influentes do século XXI na Colômbia, o ex-presidente nega essas acusações.