Corinthians anuncia Ramón Díaz como novo técnico

"O Corinthians acertou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz para o comando da equipe principal masculina de futebol", diz o comunicado publicado pelo clube em seu site.

Díaz, de 64 anos, chega para substituir o português António Oliveira, demitido na semana passada após sucessivas derrotas que deixaram a equipe na 17ª posição do Brasileirão.

O argentino Ramón Díaz foi anunciado nesta quarta-feira (10) como novo técnico do Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"O Corinthians é uma grande equipe que teria que estar em outra posição", afirmou Díaz à TV oficial do clube paulista.

Esta será a terceira experiência de Ramón Díaz no futebol brasileiro. O argentino comandou o Vasco entre julho de 2023 e abril deste ano. Em 2020, teve uma passagem relâmpago de 27 dias pelo Botafogo.

"Que a equipe jogue bem, que tenha entrega, que tenha atitude, que consiga os resultados (...) Esperamos que tudo isso possa acontecer rapidamente", acrescentou.

Ramón Díaz vai acompanhar o jogo desta quarta-feira contra o Vasco na tribuna de São Januário e fará sua estreia à frente do Corinthians no dia 16, contra o Criciúma, pela 17ª rodada do Brasileirão.

