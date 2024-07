Cinzas do vulcão Sangay caem em dois povoados andinos no Equador

Uma leve camada de cinzas geradas pela erupção do vulcão Sangay afetou dois povoados andinos no sul do Equador nesta quarta-feira (10), informou a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR).

O vulcão, a 5.230 metros de altitude, está em constante processo eruptivo desde 1628, de acordo com o Instituto Geofísico (IG) estadual. Juntamente com os vulcões Sierra Negra e Chiles-Cerro Negro, permanecem em alerta amarelo, enquanto o Reventador está com o status laranja.

Na terça-feira, o IG reportou "rugidos" e "estrondos" em diversas áreas do país devido à atividade do vulcão, localizado na província amazônica de Morona Santiago(sudeste e fronteira com o Peru).

Este fenômeno já ocorreu anteriormente e se deve às condições particulares da atmosfera que permitem a propagação de sons a áreas afastadas.