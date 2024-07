China inicia investigação contra práticas comerciais da UE consideradas desleais

A China anunciou nesta quarta-feira (10) que está investigando práticas comerciais da União Europeia (UE) consideradas desleais, após uma série de procedimentos lançados por Bruxelas contra empresas chinesas suspeitas de alterar a concorrência.

"O Ministério do Comércio está investigando as práticas da União Europeia em relação às barreiras ao comércio e ao investimento para as empresas chinesas", afirmou este ministério em comunicado nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão foi motivada por uma denúncia da Câmara do Comércio do país, na qual fez referência a "produtos como locomotivas, energia fotovoltaica, energia eólica" — setores que Bruxelas tem interesse — ressalta o Ministério do Comércio.