Bukele ordena abertura de mercados móveis para conter aumento dos preços dos alimentos em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou nesta quarta-feira (10) a abertura de mercados móveis para conter o aumento sem precedentes dos preços dos alimentos, no que parece ser a sua nova cruzada depois de apaziguar o país com uma "guerra" contra as gangues criminosas.

Trata-se de um programa que será coordenado pelo Ministério da Agricultura (MAG) para incentivar a venda direta por produtores e importadores e assim evitar intermediários em pontos estratégicos do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A partir de agora, os mercados agrícolas do MAG estarão abertos todos os dias", escreveu Bukele na rede social X, para destacar também que será uma "compra a preços justos".