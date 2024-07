Artista vende garrafas de água do Sena para denunciar custo da descontaminação para Olimpíadas

O artista de rua James Colomina tentou vender garrafas de água “contaminada” do Sena, nesta quarta-feira (10) em Paris, para denunciar o custo da descontaminação para os Jogos Olímpicos, mas foi despejado pela polícia.

“Foi uma encenação artística para denunciar os gastos exorbitantes do gabinete do prefeito de Paris”, disse Colomina, que montou sua barraca de rua cedo nas margens do Sena, em frente à Torre Eiffel adornada com os anéis olímpicos, à AFP.

O Estado e as entidades da região de Paris investiram 1,4 bilhão de euros (cerca de 8,1 bilhões de reais na cotação atual) para descontaminar o Sena e torná-lo apto para banhos, uma vez que o rio acolherá a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, no dia 26 de julho, e as provas de triatlo (30 e 31 de julho, 5 de agosto), natação-maratona (8 e 9 de agosto) e paratriatlo (1 e 2 de setembro).