Reino Unido arquiva processo de imigrantes que recorriam contra deportação para Ruanda

Três solicitantes de asilo, que apelaram contra a tentativa do Reino Unido de deportá-los para Ruanda, tiveram seus casos arquivados pela Justiça nesta terça-feira (9), após o governo trabalhista anunciar que abandonaria o projeto do antigo governo conservador.

Os recursos dos três demandantes de asilo deveriam ser analisados a partir desta terça-feira pelo Supremo Tribunal de Justiça de Londres, mas a audiência, inicialmente programada para durar pelo menos quatro dias, durou apenas uma hora.

O advogado do Ministério do Interior do novo governo trabalhista, James Eadie, disse que as apelações dos três requerentes de asilo foram "completamente resolvidas".