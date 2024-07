Promotor pede 30 anos de prisão para ex-candidata presidencial Keiko Fujimori por caso Odebrecht no Peru

O Ministério Público (MP) peruano pediu, nesta terça-feira (9), 30 anos e 10 meses de prisão para a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori no julgamento que ela enfrenta por lavagem de dinheiro no âmbito do escândalo Odebrecht.

"No total a pena concreta para a acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada pelo Ministério Público é de 30 anos e 10 meses de pena privativa de liberdade", disse o promotor José Domingo Pérez durante a apresentação do indiciamento na audiência do caso, no qual ela é acusada de receber dinheiro ilegal para financiar suas campanhas de 2011 e 2016.

