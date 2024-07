Primeiro-ministro da Eslováquia volta ao trabalho dois meses depois de ser baleado

Fico, de 59 anos, foi baleado à queima-roupa após uma reunião do governo no centro da Eslováquia e teve que ser submetido a duas operações em um hospital próximo.

“Caros meios de comunicação liberais progressistas e de oposição, peço desculpas por ter sobrevivido, mas estou de volta”, escreveu Fico no Facebook, postando uma foto sua em seu gabinete.

O primeiro-ministro, de tendência nacionalista, está à frente de uma coalizão de três partidos liderada pela sua formação centrista, o Smer-SD, juntamente com o Hlas, outro partido centrista, e o SNS, de extrema direita.

O seu governo tem sido criticado pela União Europeia e é relacionado ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

Quando Fico tomou posse no final do ano passado, a Eslováquia cortou a ajuda militar à Ucrânia, que enfrenta a invasão russa desde fevereiro de 2022, e tal como Orbán, ele defende negociações de paz com a Rússia

