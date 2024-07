Presidente do Fed celebra avanços 'modestos' nos EUA na luta contra a inflação

A economia dos Estados Unidos caminha na direção certa em termos de inflação com avanços "modestos" nos últimos meses, afirmou o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante uma comissão do Senado.

Em seu discurso inicial, Powell destacou que "os dados recentes da inflação mostram novos e modestos avanços" na direção certa.

"Mais dados bons reforçariam a nossa confiança de que a inflação evolui de forma sustentável para 2%" anual, acrescentou Powell, ao lembrar a meta de inflação a longo prazo estabelecida no mandato do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).