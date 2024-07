Premiê britânico destaca diversidade étnica e de gênero em novo Parlamento

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, destacou nesta terça-feira (9) a diversidade étnica e de gênero do Parlamento, após a Câmara dos Comuns se reunir pela primeira vez depois da vitória do Partido Trabalhista nas eleições.

"É o Parlamento com maior diversidade racial e de gênero que este país já viu", disse Starmer, de 61 anos, em seu discurso antes de viajar para Washington, onde participa da cúpula da Otan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Biblioteca da Câmara dos Comuns, 263 mulheres, 41%, fazem parte do novo Parlamento, de um total de 650 membros.