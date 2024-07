Petróleo cai após passagem do furacão Beryl nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (9) após a passagem do furacão Beryl, que causou menos danos do que se temia nas instalações petrolíferas dos Estados Unidos, e após os comentários ainda bastante cautelosos do presidente do Fed sobre a trajetória das taxas de juros.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro baixou 1,27%, para 84,66 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para agosto, perdeu 1,11%, chegando a 81,41 dólares.

Depois de atravessar o Caribe, o furacão Beryl atingiu o Texas na segunda-feira, levando fortes chuvas que causaram inundações e cortes de eletricidade em larga escala, e resultaram na morte de pelo menos cinco pessoas no sul dos Estados Unidos.