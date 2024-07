Otan celebra reunião em Washington em momento de incerteza sobre Biden

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebra nesta terça-feira (9) em Washington o seu 75º aniversário com uma reunião de cúpula que confirmará o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia e será dominada pela incerteza nos Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden luta por sua sobrevivência política.

Nos Estados Unidos, a apenas quatro meses das eleições presidenciais, Biden, de 81 anos, precisa provar a cada dia que é capaz de vencer o rival republicano Donald Trump e governar a maior potência militar mundial.

Os pedidos são cada vez mais intensos, inclusive dentro do Partido Democrata, para que Biden desista da candidatura pela reeleição após o debate catastrófico do final de junho contra o rival de 78 anos, quando o democrata pareceu cansado e confuso.