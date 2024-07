Oeste dos EUA sofre com onda de calor extrema

Uma onda de calor extrema, classificada por especialistas como excepcional, atinge o oeste dos Estados Unidos, onde a imprensa local especula que várias mortes podem estar relacionadas aos recordes de temperatura. "Um calor perigoso vai permanecer no oeste no restante da semana" e deve se propagar para o leste a partir do fim de semana, anunciou nesta terça-feira (9) o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma dezena de localidades registraram os dias mais quentes de sua história, entre elas Las Vegas, onde termômetros marcaram 48,9ºC no último domingo.

As temperaturas elevadas, que ultrapassaram os 50ºC em algumas regiões, contribuíram para a morte de pessoas em estados como Califórnia, Arizona e Oregon no fim de semana, segundo a imprensa americana. Quatro homens, com idades entre 33 e 84 anos, morreram em Portland, norte do país, e um praticante de caminhada de 50 anos foi encontrado morto no Grand Canyon, informou o Serviço de Parques Nacionais. No Vale da Morte, na Califórnia, um motociclista morreu no fim de semana, quando os termômetros marcavam 53ºC. Além disso, incêndios florestais atingem a região, que se prepara para uma temporada intensa de fogo.