MP pede 30 anos de prisão para ex-candidata presidencial Keiko Fujimori por caso Odebrecht no Peru

O Ministério Público peruano pediu nesta terça-feira (9) uma pena de 30 anos e 10 meses de prisão para a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori no julgamento em que ela é ré por lavagem de dinheiro, no âmbito do escândalo Odebrecht.

"O total da pena concreta solicitada pelo Ministério Público para a acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi é de 30 anos e 10 meses de reclusão", afirmou o promotor José Domingo Pérez ao apresentar a acusação por escrito.

Fujimori, líder do Força Popular, o principal partido de direita do Peru, pelo qual se candidatou três vezes à presidência, é acusada de receber dinheiro ilegal para financiar suas campanhas eleitorais de 2011 e 2016.