'Mau gosto do Milei é assunto dele; temos que fortalecer relações de Estado', diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira (9) que as relações entre Brasil e Argentina não são afetadas pelas críticas do presidente argentino, Javier Milei, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela proximidade do líder estrangeiro com a oposição no Brasil. "Não afeta as relações Argentina-Brasil. São relações e Estado. O mau gosto do Milei é assunto dele. Temos que fortalecer as relações de Estado", disse Alckmin. O vice-presidente deu a declaração a jornalistas em Brasília depois de participar de evento do Sebrae. Ele também é ministro da Indústria e Comércio.