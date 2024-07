Mais extorsão e menos homicídios: a insegurança se transforma na Venezuela

Conhecida há anos como uma das nações mais perigosas do mundo, a Venezuela registrou uma diminuição significativa nos homicídios, mas as suas gangues se espalharam por toda a América Latina e as que permanecem no país extorquem impiedosamente nos bairros mais pobres.

À primeira vista, José Félix Ribas parece um local tranquilo. Moradores tomam cerveja enquanto ouvem música, outros voltam do trabalho com sacolas de compras.

- Multinacional do crime -

A extorsão, muitas vezes chamada de "vacina", é paga à gangue. Segundo especialistas, esse crime aumenta à medida que diminuem os homicídios e os roubos neste país de 30 milhões de habitantes.

A crise sem precedentes, com uma redução do PIB de 80% em 10 anos e uma inflação que atingiu 130.000% em termos anuais em 2018, deixou regiões inteiras do país com bairros sem lei, onde as armas exerciam o poder.

A dolarização, o fim da hiperinflação, a leve recuperação econômica e uma presença significativa das forças de segurança tornaram o país "habitável", segundo um estrangeiro que mora na Venezuela há mais de 30 anos.

A segurança "está melhor", concorda Edison Molina, um mototaxista de 35 anos em Petare. "Antes você não podia ficar com o telefone na mão, agora você pode".

As estatísticas corroboram isso: a taxa de homicídios caiu de 91,8 para 26,8 por 100 mil habitantes entre 2016 e 2023, segundo o Observatório Venezuelano da Violência (OVV), uma ONG independente. De acordo com o governo, a taxa de homicídios de 2023 foi de 5,2 e os roubos diminuíram 33%.