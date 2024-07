Lula: Brasil e Bolívia não podem tolerar 'golpismos'

Brasil e Bolívia não podem tolerar "devaneios autoritários e golpismos", disse nesta terça-feira (09) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o colega Luis Arce na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra.

"Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso", ressaltou Lula, que chegou a Santa Cruz de La Sierra na véspera e se reuniu hoje com o presidente boliviano.

Lula lembrou em seu discurso os incidentes de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e citou as crises políticas na Bolívia em 2019 e no mês passado.