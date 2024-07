Lamine Yamal se torna o jogador mais jovem a marcar na história da Euro

O atacante espanhol Lamine Yamal, com 16 anos e 362 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Eurocopa, ao balançar as redes na vitória da Espanha sobre a França por 2 a 1 na semifinal disputada nesta terça-feira (9), em Munique.

Yamal supera a marca de 18 anos e 141 dias do suíço Johan Vonlanthen, estabelecida na edição de 2004, também contra a França.

O jovem jogador do Barcelona, acostumado a bater recordes de precocidade com o clube catalão, começou a superar marcas também no futebol de seleções.