Kiev retira escombros de hospital infantil atingido por bombardeio russo

Vários funcionários trabalhavam nesta terça-feira (9) para retirar os escombros diante de um hospital pediátrico de Kiev, capital da Ucrânia, parcialmente destruído na segunda-feira por um bombardeiro russo.

Trinta e oito pessoas morreram em todo o país na segunda-feira, incluindo quatro crianças, e 190 ficaram feridas depois que quase 40 mísseis russos atingiram diversas cidades, informou o presidente Volodimir Zelensky.

As autoridades anunciaram um dia de luto na capital, enquanto as equipes de emergência trabalharam na área do hospital pediátrico de Okhmatdyt.