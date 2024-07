Inglaterra e Holanda duelam por vaga na final da Euro-2024 contra a Espanha

Pouco acostumados a se enfrentarem em fases tão decisivas em grandes competições, a Holanda encara nesta quarta-feira às 16h (horário de Brasília) nas semifinais da Euro-2024, uma Inglaterra que passou de favorita a 'equilibrista', após uma campanha na corda bamba em que por pouco não foi eliminada.

No jogo em Dortmund, a Inglaterra deveria entrar em campo como favorita, por sua condição de vice-campeã na última edição do torneio e por ter um elenco repleto de jogadores talentosos. Mas não será esse o caso, devido à pouca eficiência dos 'Three Lions' até o momento e à boa fase holandesa.

Desse jogo equilibrado, sairá o adversário da Espanha, que nesta terça-feira já garantiu sua vaga na final ao vencer a França de virada por 2 a 1.