Espanha vence a França de virada (2-1) e vai à final da Eurocopa-2024

Com esse triunfo, a 'Roja' chega à terceira final de Eurocopa nas últimas cinco edições. A França, que havia entrado no torneio como favorita, é eliminada após uma campanha sem brilho, em que acabou pagando pela falta de eficiência dos seus atacantes.

- Recorde atrás de recorde -

Em campo, a Espanha entrou consciente de que o seu adversário se sentiria confortável em lhe dar a posse de bola, e assim foram os primeiros minutos, com a 'Roja' se instalando no campo francês e com uma primeira tentativa de Fabián Ruiz, uma cabeçada por cima do travessão (5').

Mas os 'Bleus', que ficaram devendo nas finalizações durante todo o torneio, desta vez não vacilaram: de dentro da área, Kylian Mbappé cruzou para a segunda trave, onde Randal Kolo Muani saltou mais alto que a defesa espanhola para cabecear e superar Unai Simon.

Assim como havia acontecido contra a Geórgia nas oitavas de final, o gol sofrido deixou confusos os espanhóis, que quase pagaram pela falta de coordenação nas chegadas da França, sedenta por mais um gol.

E em meio a essa pressão e necessidade de reagir, apareceu Lamine Yamal para marcar de pé esquerdo um dos gols mais bonitos do torneio, um belo chute a 25 metros de distância no ângulo, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

Yamal já havia se tornado o jogador mais jovem a disputar uma partida de Eurocopa e também a dar uma assistência. Nesta terça-feira ele quebrou um recorde que vigorava havia 20 anos.