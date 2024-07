Diretor da CIA se reúne com presidente egípcio para fomentar trégua em Gaza

O presidente egípcio, Abdel Fattah al Sissi, se reuniu com o diretor da CIA, William Burns, nesta terça=feira (9), no Cairo, onde as delegações dos Estados Unidos e Israel debateram sobre uma eventual trégua na Faixa de Gaza.

Segundo o gabinete do presidente egípcio, Al Sissi e Burns "falaram sobre os últimos acontecimentos nos esforços conjuntos para alcançar um acordo de trégua e um cessar-fogo na Faixa de Gaza".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As negociações sobre a trégua continuam no Cairo", informou a Al Qahera News, emissora próxima dos serviços de Inteligência egípcios, citando uma fonte de alto escalão.