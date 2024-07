Democratas se reúnem para falar sobre a candidatura de Biden

Os congressistas democratas discutem nesta terça-feira (9), em uma reunião, se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve continuar na corrida pela reeleição, após a desastrosa participação no debate contra o republicano Donald Trump.

Enquanto isso, o presidente, de 81 anos, focará em reforçar sua reputação internacional com um discurso na cúpula pelo 75º aniversário da Otan em Washington.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, se encontrou com colegas preocupados que o caos provocado pelo debate, no qual Biden perdeu o fio do que estava dizendo várias vezes e parecia confuso, coloque em risco seus assentos nas eleições de novembro.