Croata Donna Vekic vai à semifinal de Wimbledon pela 1ª vez na carreira

A tenista croata Donna Vekic, número 37 do mundo, se classificou para a semifinal de Wimbledon pela primeira vez na carreira ao derrotar a neozelandesa Lulu Sun (123ª) nesta terça-feira (9).

Vekic fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5-7, 6-4 e 6-1, em duas horas e oito minutos.

A croata de 28 anos nunca havia passado das quartas de final em torneios de Grand Slam, fase que alcançou no US Open de 2019 e no Aberto da Austrália do ano passado.