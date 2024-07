'Corrupção em larga escala', a hora da verdade para o senador democrata Bob Menéndez nos EUA

Após quase dois meses de julgamento, a promotoria de Nova York concluiu nesta terça-feira (9) que o poderoso senador democrata Robert 'Bob' Menéndez colocou seu "poder à venda" ao participar de um "caso clássico de corrupção em larga escala". O ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, poderoso cargo que deixou ao ser acusado, e peso-pesado do Partido Democrata, enfrenta 18 acusações que incluem suborno, fraude, extorsão, obstrução de justiça e recebimento de pagamentos para atuar como agente estrangeiro dos governos de Egito e Catar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo os promotores, Menéndez (70 anos) e sua esposa, Nadine Arslanian, receberam dezenas de milhares de dólares, barras de ouro e um carro de luxo Mercedes conversível, dentre outras vantagens.

Se for considerado culpado pelo júri popular, o político de Nova Jersey e que tem origem cubana poderá ser condenado a até 20 anos de prisão. Durante as alegações finais, que se estenderam pela tarde de segunda-feira e terminaram nesta terça, o promotor Paul Monteleoni lembrou ao júri que, em 2022, durante uma busca na casa dos Menéndez em Nova Jersey, foram encontrados "envelopes com dinheiro" escondidos em roupas, armários e num cofre, totalizando 480.000 dólares (R$ 2,6 milhões na cotação atual). Além disso, havia mais 70.000 dólares (R$ 380,6 mil na cotação atual) em um cofre pertencente à sua esposa, além de 13 barras de ouro, sendo quatro delas de 1 kg cada. Segundo a promotoria, esses itens foram entregues por três empresários que participaram do amplo "esquema de corrupção" e que buscavam enriquecer sob a proteção de Menéndez.

Dois desses empresários, Fred Daibes e Wael Hana, deverão comparecer ao banco dos réus ao lado do senador, enquanto um terceiro, José Uribe - que presenteou a esposa de Menéndez com um Mercedes - concordou em colaborar com a Justiça após se declarar culpado. O julgamento de Nadine Arslanian havia sido adiado para julho devido ao tratamento de um câncer de mama. De acordo com os promotores, Menéndez interferiu junto à Justiça de Nova Jersey e junto ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela nomeação do novo promotor distrital neste estado, com o objetivo de tentar arquivar processos judiciais que envolviam Daibes e Uribe. O democrata teria transferido "informações sensíveis" do governo dos Estados Unidos ao exterior e "tomado medidas que ajudaram secretamente o governo do Egito", especialmente nas áreas militar e de inteligência. Menéndez interveio junto ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para que o egípcio Wael Hana mantivesse o monopólio de importação da carne 'halal' (o abate de animais segundo a certificação religiosa muçulmana) concedido pelo governo do Egito. Além disso, teria ajudado Daibes a investir em um fundo ligado ao Catar, o apresentando a um membro da família real catari que também era diretor de uma empresa desse país do Oriente Médio.

Os empresários, por sua vez, pagaram pelos serviços prestados com ouro e dinheiro. Também quitaram uma hipoteca da esposa do senador, e Wael Hana a contratou como vice-presidente de sua empresa, sem que ela tivesse a necessidade de comparecer ao trabalho, pagando um salário anual de 120.000 dólares (R$ 652,5 mil). - 'O amor da minha vida' - Em uma das centenas de mensagens exibidas durante a avaliação das comunicações mantidas entre os membros do esquema, Nadine Arslanian, que identifica seu telefone como "mon fiancé parfait" (meu noivo perfeito, em francês), escreveu para Menéndez: "Parece que halal funcionou. Pode ser um 2019 fantástico em todos os sentidos."