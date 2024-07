Candidato opositor diz que confia no sistema eleitoral da Venezuela

Enrique Márquez, candidato opositor à presidência da Venezuela, expressou confiança no sistema eleitoral automatizado de seu país e descartou a possibilidade de fraude com as urnas de votação, ao denunciar que o governo do presidente Nicolás Maduro está tentando desencorajar a participação popular.

"Acreditamos no sistema eleitoral automatizado e estamos participando do monitoramento. Esse sistema funciona bem e funcionará no dia da eleição presidencial de 28 de julho", disse Márquez em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (9).

Márquez foi representante da oposição no Conselho Nacional Eleitoral de 2021 a 2023.