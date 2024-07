Cacto raro se torna 1ª espécie dos EUA a desaparecer pelo aumento do nível do mar

Uma espécie rara de cacto arbóreo foi extinta no estado da Flórida devido ao aumento do nível do mar nos Estados Unidos, no primeiro caso de desaparecimento de uma espécie por essa causa ligada às mudanças climáticas, informaram pesquisadores nesta terça-feira (9).

O cacto arbóreo de Cayo Largo (Pilosocereus millspaughii) estava limitado a uma pequena área dos Cayos da Flórida, um arquipélago no extremo sul do estado. Descoberto pela primeira vez em 1992, foi monitorado de forma intermitente desde então.

Mas a intrusão de água salgada na região, causada pelo aumento do nível do mar, a erosão do solo devido a tempestades e marés altas, além de mamíferos herbívoros, exerceram uma pressão significativa sobre a última população desses cactos.