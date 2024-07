Apenas 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram convite do COI para Jogos de Paris

O comitê registrou por enquanto 19 respostas negativas por parte da Rússia (incluindo os atletas que mudaram de opinião) e sete de Belarus, entre elas as tenistas Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, números 3 e 16 do mundo, respectivamente.

A lista, que abrange modalidades que vão do ciclismo à natação, passando pelo tênis, ainda pode variar em função de eventuais desistências, explicou à AFP um porta-voz do COI.

Apenas 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram o convite do Comitê Olímpico Internacional (COI) para participar sob bandeira neutra dos Jogos de Paris 2024 (26 de julho - 11 de agosto), um número abaixo do previsto, segundo a última contagem divulgada nesta terça-feira (9).

Para contar com um convite para os Jogos, os "atletas individuais neutros" precisam passar pelas seletivas de classificação, antes de uma dupla inspeção por parte das federações internacionais e do COI quanto a não terem apoiado ativamente a guerra na Ucrânia e não terem qualquer vínculo com o exército de seu país.

Em março deste ano, o COI estimava que 36 russos e 22 bielorrussos estariam em Paris "no cenário mais provável", considerando os 330 russos e 104 bielorrussos que estiveram nos Jogos de Tóquio em 2021.

Por fim, os atletas dos dois países estarão em menor número e representando o ciclismo (três russos e um bielorrusso), ginástica de trampolim (um russo e um bielorrusso), taekwondo (um bielorrusso), levantamento de peso (dois bielorrussos), luta (dois bielorrussos), tiro (dois bielorrussos), tênis (sete russos, entre eles o número 5 do mundo, Daniil Medvedev), canoagem (três russos e dois bielorrussos) e natação (um russo e quatro bielorrussos).

Proibidos de usarem suas cores oficiais, substituídas por uma bandeira verde com as letras "AIN", esses atletas não poderão participar do desfile na cerimônia de abertura e não aparecerão no quadro de medalhas.

cfe/jde/iga/dr/cb/aam