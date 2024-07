Alec Baldwin vai a julgamento por homicídio culposo após disparo em set de 'Rust'

A estrela de Hollywood apontava uma arma cenográfica para Halyna Hutchins durante um ensaio no estado do Novo México quando disparou a bala que a atingiu.

O julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo após um disparo fatal em um set de filmagem começa nesta terça-feira (9) nos Estados Unidos, com a escolha do júri que deverá decidir se a morte da diretora de fotografia de 'Rust' foi por sua culpa.

Os promotores alegam que ele agiu de forma irresponsável no set e mudou repetidamente sua versão dos fatos desde o trágico incidente de 21 de outubro de 2021.

A seleção do júri deve terminar nesta terça-feira e ambos os lados apresentarão argumentos iniciais na quarta-feira. O julgamento deve durar cerca de dez dias.

Com a fama de Baldwin e a raridade das mortes nos sets de indústria com altos níveis de controle nos Estados Unidos, a história chamou a atenção internacional.

Também polarizou opiniões: de um lado há quem veja Baldwin, um ator que desconhecia que a arma tinha uma bala verdadeira, como vítima, e de outro, aqueles que consideram a morte uma consequência de seu comportamento supostamente irresponsável.

"Ver o comportamento do Sr. Baldwin no set de 'Rust' é ver um homem que não tem absolutamente nenhum controle sobre suas emoções e não se preocupa como seu comportamento afeta as pessoas ao seu redor", disse a promotora especial Kari Morrissey.

Se for considerado culpado, Baldwin pode pegar até 18 meses de prisão.

Resta saber se ele falará em sua defesa.