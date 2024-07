Xi Jinping pede 'condições' para 'diálogo' direto entre Ucrânia e Rússia

"Somente quando as grandes potências mostrarem energia positiva, em vez de energia negativa, haverá esperança de um cessar-fogo neste conflito", acrescentou.

"A comunidade internacional deveria criar condições e oferecer assistência a ambos os lados para que o diálogo direto e as negociações possam ser retomados", disse Xi a Orbán, segundo a televisão estatal CCTV.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu às grandes potências que "criem condições" para um "diálogo" direto entre Ucrânia e Rússia, atualmente em guerra, durante uma reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em Pequim.

O líder húngaro fez visitas surpresa à Rússia e à Ucrânia na semana passada, depois que o seu país assumiu a presidência semestral da União Europeia (UE) em 1º de julho.

A sua visita a Moscou não foi vista com bons olhos pelos seus parceiros europeus, que prestam apoio inabalável a Kiev e cortaram relações com a Rússia desde que esta invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Orbán, cujo país é membro da UE e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), é o único líder da UE que permaneceu próximo do Kremlin.