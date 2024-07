Voluntários buscam sobreviventes em hospital de Kiev após um bombardeio russo

Pouco depois de os sobreviventes do bombardeio terem saído do bunker subterrâneo do hospital infantil Okhmatdyt, em Kiev, uma multidão formou uma corrente humana para remover os escombros, pedaço por pedaço.

O bombardeio foi causado, segundo as autoridades ucranianas, por um míssil de cruzeiro russo que destruiu várias partes do hospital.

No início da manhã, o alerta de bombardeio soou e os médicos decidiram transferir pacientes e funcionários para o porão do hospital.

- Hospital "destruído" -

Nos corredores e ao redor do hospital, onde as equipes de resgate foram mobilizadas em busca de sobreviventes, havia poças de sangue e vidros quebrados.

"As instalações estão destruídas. Nesta situação, provavelmente será impossível trabalhar", disse Oleksander, médico do hospital.

Um socorrista jogou uma pequena mochila rosa através de uma janela, e outros removeram tijolos do chão para abrir caminho para os médicos.

O corpo de um adulto jazia, coberto por um lençol branco, sobre um gramado próximo ao hospital.

Mais tarde, outra explosão ocorreu na capital, forçando equipes de emergência e voluntários a se protegerem.

Segundo as autoridades locais, outro centro médico em Kiev foi atingido por outro ataque, deixando pelo menos quatro mortos.

As forças russas atacaram várias cidades na Ucrânia nesta segunda-feira (8), matando mais de 30 pessoas e ferindo dezenas, segundo as autoridades.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, destacou que os danos em Kiev foram causados por mísseis de defesa aérea ucranianos.

Os bombardeios desta segunda-feira (8) ocorreram numa altura em que, na linha da frente, o Exército russo vem ganhando terreno há meses e tenta aproveitar as dificuldades do exército ucraniano para reabastecer as suas fileiras e obter mais armas e munições do Ocidente.

Coincidiram também com uma visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Varsóvia, antes de participar numa cimeira da Otan em Washington, onde se espera que peça mais apoio militar aos seus aliados.

bur-brw-ds/dt/jxb/jvb/mb/jmo/dd