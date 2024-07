Terremoto de magnitude 5,9 causa danos no Panamá

Um terremoto de magnitude 5,9, com epicentro na região fronteiriça entre Panamá e Costa Rica, danificou nesta segunda-feira (8) alguns edifícios sem causar vítimas, informaram as autoridades panamenhas.

O terremoto foi registrado às 04h54 locais (06h54 no horário de Brasília) com epicentro 15 quilômetros a leste da comunidade de Progreso, na província de Chiriquí, cerca de 500 quilômetros a sudoeste da Cidade do Panamá, segundo o Instituto de Geociências da Universidade do Panamá.

A profundidade do terremoto foi de 11 quilômetros.