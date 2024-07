Rybakina e Svitolina vão se enfrentar nas quartas de final de Wimbledon

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo e campeã de Wimbledon em 2022, se classificou nesta segunda-feira (8) para as quartas de final do torneio londrino, fase em que vai enfrentar a ucraniana Elina Svitolina (21ª).

Após as eliminações da polonesa Iga Swiatek e da americana Coco Gauff (números 1 e 2 do mundo, respectivamente), e com a ausência da bielorrussa Aryna Sabalenka (3ª), Rybakina fica como a tenista com o melhor ranking do circuito feminino entre as classificadas para as quartas de final.

"Não sinto pressão. Cada adversária é difícil e sei que sempre tenho que jogar o meu melhor tênis. É o que tento fazer a cada jogo", disse a cazaque de 25 anos.

Nas quartas de final, sua adversária será Elina Svitolina, que não teve problemas para derrotar a chinesa Wang Xinyu (42ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1.