Reino Unido deve voltar a 'construir', diz ministra da Economia

A nova ministra britânica da Economia, Rachel Reeves, disse nesta segunda-feira (8) que "não há tempo a perder" para impulsionar o crescimento econômico e que o país precisa acelerar a construção de infraestruturas, especialmente em energia eólica e habitação.

"Devemos garantir que (o país) volte a construir", insistiu em um discurso aos líderes empresariais em Londres, no qual detalhou "as primeiras medidas tomadas pelo novo governo trabalhista para lançar as bases da nossa economia".

"A partir de hoje acabamos com a proibição absurda da energia eólica terrestre na Inglaterra", anunciou, referindo-se ao que os trabalhistas consideraram um bloqueio de fato, porque a oposição dos moradores locais poderia impedir projetos.