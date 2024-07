Quatorze migrantes encontrados mortos no deserto da Argélia

Seus corpos foram achados a cerca de 70 km de Bordj Omar Driss, na província de Illizi, pela Associação de Busca e Resgate, uma ONG argelina especializada em resgatar pessoas perdidas no deserto do país. Entre os mortos estão dois menores de idade, de 10 e 16 anos.

“As vítimas partiram na terça-feira da Líbia a bordo de um veículo em direção à Argélia (...) Foram encontradas no sábado depois de terem se perdido no deserto”, explicou.

Doze migrantes sírios e dois argelinos foram encontrados mortos no deserto da Argélia, perto da fronteira com a Líbia, indicou nesta segunda-feira (8) à AFP o funcionário sírio responsável pelo caso em sua embaixada. Outras cinco pessoas estão desaparecidas, acrescentou Bassem Farroukh.

Farroukh acusou as autoridades líbias por sua “decisão de expulsar todos os migrantes irregulares, incluindo os sírios, obrigando assim as vítimas a fugir para a Argélia”.

A Líbia é junto com a Tunísia um dos principais países de partida dos migrantes que tentam cruzar o Mediterrâneo na esperança de ir para a Europa.

A Síria segue tendo a maior crise de deslocados do mundo, com 13,8 milhões de pessoas nessa situação dentro e fora do país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). A guerra civil síria, iniciada em 2011, deixou também meio milhão de mortos.