Presidente da Guatemala decreta estado de calamidade por fortes chuvas

A medida, publicada nesta segunda-feira no diário oficial, foi aprovada pelo governante social-democrata durante uma reunião com o Conselho de ministros e entre outras coisas, restringe alguns direitos constitucionais como o livre trânsito.

O governo argumentou que um estudo do instituto local de meteorologia determinou um excesso de chuvas na atual temporada iniciada em maio, causando saturação de solos e "danos significativos" em habitação e infraestrutura.

Se for aprovada, o governo terá ao seu dispor recursos econômicos sem realizar licitações para enfrentar a emergência.

Com a aprovação do estado de calamidade, ordena-se à estatal Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), a cargo da proteção civil, retirar as pessoas que se encontram nas "regiões afetadas ou que estejam perigo".

