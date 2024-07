Premiê da Índia chega à Rússia, na 1ª visita desde invasão da Ucrânia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou a Moscou nesta segunda-feira (8) para uma visita de dois dias, a primeira desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia, em uma ação que complicou a relação entre os parceiros de longa data e aproximou a Rússia da China, que é rival da Índia.

Modi tem jantar previsto com o presidente russo, Vladimir Putin, que será seguido por conversações no Kremlin, na terça-feira (9). A última viagem do premiê indiano à Rússia foi em 2019, quando ele participou de um fórum no porto de Vladivostok e se encontrou com Putin. Os líderes também se avistaram em setembro de 2022 no Usbequistão, durante reunião de cúpula do bloco da Organização de Cooperação de Xangai.

A Rússia tem fortes laços com a Índia desde a Guerra Fria, e a importância de Nova Délhi como parceiro comercial cresceu desde que o Kremlin invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022. China e Índia tornaram-se grandes compradores do petróleo russo após a série de sanções impostas a Moscou pelos Estados Unidos e aliados. Atualmente, mais de 40% do petróleo importado pela Índia vem da Rússia, segundo analistas.