Petróleo cai enquanto furacão Beryl ameaça refinarias nos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (8), enquanto o furacão Beryl passava pelo estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, ameaçando instalações de refinaria e reduzindo potencialmente a demanda imediata do óleo.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em setembro perdeu 0,91%, fechando em 85,17 dólares. Por sua vez, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para agosto caiu 0,99%, aos 82,33 dólares.

"Quando há um furacão, se torna um quebra-molas para os preços do petróleo e um acelerador para os produtos refinados, conforme a tempestade se aproxima das refinarias", explicou Matt Smith, da consultoria Kpler.