Paraguai demite técnico após fracasso na Copa América

O argentino Daniel Garnero não é mais técnico da seleção do Paraguai, anunciou a Associação Paraguaia de Futebol (APF) nesta segunda-feira (8), após o fracasso da equipe na Copa América.

"Agradecemos a Daniel Garnero e sua comissão técnica pelo compromisso, entrega e profissionalismo em todo esse tempo de trabalho com a 'Albirroja'. Desejamos a ele sucesso em seus projetos futuros", escreveu a APF em nota.

Garnero foi o décimo técnico do Paraguai desde o fim da era do também argentino Gerardo Martino, que levou o país às quartas de final da Copa do Mundo de 2010, em sua última participação no torneio.